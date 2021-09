Presentate le iniziative organizzate dalla Lazio per il derby

Quest’oggi, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, si è tenuta la presentazione di alcune iniziative che si svolgeranno nel giorno di Lazio-Roma, gara in programma domenica 26 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

A partire dalla stracittadina, infatti, la S.S. Lazio collaborerà con la Compassion Italia Onlus, organizzazione che nel corso della crisi alimentare conseguente alla pandemia COVID-19 ha distribuito 15 milioni di scorte alimentari per un totale di 300 milioni di pasti garantendo, inoltre, 10 milioni di kit sanitari ed igienici. Domenica 26 settembre saranno predisposti quattro punti raccolta (Viale Gladiatori altezza Ostello, Piazzale Lungotevere Maresciallo Diaz, Piazza Lauro De Bosis ed in Viale Stadio dei Marmi) tramite i quali tutti i tifosi potranno contribuire alla causa e donare volontariamente alimenti non deperibili per dare un aiuto concreto ai più vulnerabili.

Nel giorno di Lazio-Roma, la S.S. Lazio offrirà agli spettatori del derby un live show che, in particolare, vedrà esibirsi nel pre partita la Dire Straits Legacy. La band, nata dall’amore e dalla passione per la musica dei Dire Straits, può contare su ex membri della band inglese e su grandi musicisti di fama mondiale. Il gruppo, nel dettaglio, sarà composto da Alan Clark, ex componente dei Dire Straits che il prossimo 14 aprile sarà a Cleveland per ritirare il premio della Rock and Roll Hall of Fame, Mel Collins, Phil Palmer, Trevor Horn, Marco Caviglia e Primiano DiBiase.

fonte sslazio.it

