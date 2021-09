TuttoSport | Verso Torino-Lazio, c’è ansia per Pjaca ma Juric non dispera

Archiviata con il posticipo di ieri sera l’ultima giornata di Serie A Tim, oggi si torna in campo per la 5′ gara della stagione. La Lazio giocherà in casa del Torino giovedì, alle ore 18.30: una sfida delicata contro i granata di Juric che stanno assimilando i metodi del nuovo allenatore. Stando a quanto riportato da TuttoSport il tecnico del Toro ad oggi è alle prese con qualche acciacco nel reparto offensivo: dopo Praet, si è fermato anche Pjaca: affaticamento muscolare per lui. Il mister comunque conta di recuperarlo e di averlo già oggi in campo. Se l’ex Genoa non dovesse rientrare, contro i biancocelesti toccherebbe a Linetty e Brekalo.

