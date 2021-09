CdS | Cataldi in crescita: adesso spera in un’altra chance

Quaranta passaggi, 49 palloni toccati, 7 possessi guadagnati. Settanta minuti in campo a Torino per la conferma dopo il gol decisivo con il Cagliari. Danilo Cataldi ha meritato la piena sufficienza. Buona prestazione nonostante il pressing costante, anzi la marcatura a uomo, del polacco Linetty. Poi Sarri lo ha sostituito con Leiva e forse non sarebbe stato il caso di cambiare. Stava andando bene e il brasiliano non sembra il giocatore ideale per entrare in corsa. Il dilemma in regia si riproporrà per il derby. Danilo è l’unico giocatore romano della Lazio. Lo sente e lo vive in modo speciale. Senza un ruolo da protagonista, è diventato già uno dei senatori. Gioca nella squadra del suo cuore. Ora toccherà a Sarri decidere se confermarlo o no di fronte alla Roma. Corriere dello Sport.

