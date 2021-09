DAZN dopo i problemi di accesso: “I clienti impattati potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi”

Dopo le problematiche di accesso durante Torino–Lazio e Sampdoria–Napoli, Dazn comunica attraverso il proprio Ufficio Stampa: “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, DAZN conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. DAZN ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza“.

