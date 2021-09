CONFERENZA SMOLOV – “Onorato di essere qui. La Lazio è uno stimolo in più per fare meglio”

Alla vigilia del match tra Lazio e Lokomotiv Mosca sono intervenuto in conferenza stampa l’allenatore Nikolic e Smolov. Quest’ultimo ha dichiarato: “Sono contento ed onorato anche io di essere qui, siamo felici di non aver perso contro il Marsiglia nella prima giornata, nonostante il rigore. Ormai anche la Lokomotiv sono 3 anni che è qui in Europa, e questo dà più benzina alle nostre squadre. Sappiamo chi è la Lazio e chi sono i giocatori, ma per me è uno stimolo in più, un buon banco di prova per fare bene. Ciro lo conoscono tutti, ed avendo la stessa età ci siamo già incontrati qualche anno fa con le nazionali. Sono d’accordo con il mister, sono felice di essere in un gruppo importante, ma sono scettico sulla Conference League. Con questa nuova competizione e con le regole cambiate sui gol in trasferta si può dire che tutte le squadre possono essere pericolose. Ogni squadra può dimostrare molto, quindi è presto per fare dei pronostici, ma spero che potremmo essere noi tra le migliori squadre del torneo”.

