Lazio-Lokomotiv Mosca, Luis Alberto nel post-partita: “Tre punti importanti. Il calcio è della gente, con i tifosi è tutta un’altra cosa. Luis Enrique? Non mi ha in mente”

Il biancoceleste Luis Alberto , al termine della partita contro la Lokomotiv Mosca per è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Sapevamo che era importante vincere per i tre punti. La squadra ha fatto una buona prestazione. l’importante era vincere e l’abbiamo fatto. Sarebbe molto importante fare filotto perché prima della pausa abbiamo la partita contro il Bologna. Possiamo recuperare punti a quelle più avanti in classifica. Domenica sarà importante. Il calcio senza pubblico non è lo stesso. Il calcio è della gente, è una passione della gente. In casa e fuori diventa un’altra cosa quando si gioca con i tifosi. Qui con i nostri è bello molto meglio per noi. Girone? Siamo secondi ora, penso sia importante qualificarci. Ora dobbiamo giocare contro il Marsiglia, per me la più forte del girone. Dobbiamo continuare a lavorare così. Penso che la squadra stia migliorando ogni giorno. Il derby ci ha dato fiducia e ci ha dato tranquillità. La squadra lo ha dimostrato oggi”.

In seguito, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ merito del portiere se è finita solo 2-0, speriamo domenica di fare qualche gol in più. Il mister sa che voglio giocare sempre, più gioco meglio sto, ecco perché mi arrabbio se esco. Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato tipo di movimento, Sarri mi chiede di giocare come so fare e di non pensare troppo, devo difendere meno. Sono sempre a disposizione del mister, dove vuole mettermi vado. Luis Enrique? Non mi ha chiamato e non mi chiamerà mai più ormai, non penso mi abbia in mente.”

