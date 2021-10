Leggo | Basic Instinct: la Lazio vince facile con i russi

Seconda vittoria di fila per la Lazio che dopo il 3-2 sulla Roma in campionato trova i primi tre punti in Europa League contro la Lokomotiv Mosca superata 2-0. Tutto facile per la squadra di Sarri che chiude la pratica russa grazie alle reti di Basic e Patric e si rilancia in classifica dopo il passo falso a Istanbul contro il Galatasaray: complice il pareggio tra la squadra turca e il Marsiglia infatti, la Lazio vola al secondo posto del Girone E. Musica per le orecchie del tecnico biancoceleste, c’è però la nota stonata di Immobile che al 40′ del primo tempo ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare alla coscia destra. L’attaccante si è fermato in tempo ma bisogna aspettare le prossime ore per capire l’entità del problema che potrebbe tenerlo fuori dalla trasferta a Bologna anche se dalle prime impressioni dello staff medico si tratterebbe solo di un indurimento al flessore, dunque nulla di preoccupante. Leggo\Enrico Sarzanini.

