Nuova iniziativa della Lazio “Torna allo Stadio in Sicurezza”: sarà possibile effettuare un tampone rapido per l’accesso

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato una nuova iniziativa: “Torna allo Stadio in Sicurezza“. Le novità riguardano la possibilità di acquistare un biglietto non tamponato, per chi ha l’esigenza di effettuare un tampone rapido per l’accesso allo stadio e dimostrare un Green pass. Ecco la nota della società:

“La S.S. Lazio, la Prima Squadra della Capitale, sostiene il ritorno allo Stadio in sicurezza dei propri tifosi invitando chi non ha potuto effettuare un tampone a farlo in tutta serenità allo Stadio Olimpico prima di ogni match acquistando il biglietto in modalità NON TAMPONATO.

Dalla partita del 16 ottobre 2021, e per tutti match casalinghi del campionato di Serie A TIM 2021/2022, Coppa Italia ed Europa League, tutti i tifosi che avranno necessità di effettuare un tampone per accedere allo stadio potranno farlo gratuitamente grazie alla campagna promossa dalla S.S. Lazio “Torna allo stadio in Sicurezza”.

Acquistando il proprio biglietto online dalla piattaforma Viva Ticket si potrà scegliere la duplice modalità:

· Biglietto Normale, per chi è già dotato di green pass;

· Biglietto NON TAMPONATO, per chi ha necessità di effettuare un tampone rapido per l’accesso e dimostrare un Green Pass.

Il biglietto in modalità NON TAMPONATO andrà presentato presso il punto NO COVID – STADIO IN SICUREZZA S.S. Lazio di Via Borelli incrocio Farnesina; nei pressi della Sfera Grande di Pomodoro ed in Via Morra di Lavriano parcheggio motorino (davanti all’entrata di Via Gladiatori e Viale delle Olimpiadi) dove in tutta tranquillità si potrà effettuare il tampone rapido ed a seguito del risultato si riceverà sul proprio cellulare il Green Pass che permetterà ai nostri tifosi l’accesso allo Stadio in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti–Covid.

Gli orari ed i giorni per utilizzare il servizio NON TAMPONATO saranno i seguenti per Lazio-Inter del 16 ottobre 2021:

– Sabato 16 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 17:00.

Il servizio Tamponi Gratis messo a disposizione dal Club sarà effettuato dalla Società Evo JOB che utilizzerà personale specializzata.

La Società nel suo Presidente ringrazia tutti coloro che vorranno usufruire del servizio“.

