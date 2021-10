GdS | Lazio: il bilancio chiude in perdita di 24,2 milioni

Il Consiglio di Gestione della Lazio ha approvato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. La perdita netta è pari a 24,2 milioni di euro, in peggioramento ulteriore rispetto al negativo di 15, 8 milioni dell’esercizio precedente. Da segnalare che i costi totali si sono attestati a 196,4 milioni con un incremento sull’esercizio precedente di 59,35 milioni. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 25,31 milioni con un miglioramento di 24,48 milioni rispetto al 30 giugno 2020. Curiosità: confermati (il club non li aveva ancora ufficializzati) i prolungamenti contrattuali di Immobile (2026) e di Acerbi (2025). Spiccano poi i 20 milioni spesi per Muriqi e i 12 per Akpa Akpro. Gazzetta dello Sport.

