Beppe Bergomi sulla Lazio: “E’ stato il cambiamento più radicale nel nostro calcio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ospite a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, Beppe Bergomi ha parlato del cammino intrapreso dalla Lazio con l’ingaggio di Sarri. Ecco le sue parole: “E’ stato il cambiamento più radicale nel nostro calcio. Senza immobile la squadra perde tantissimo. Può fare grandi partite ma può andare incontro anche a situazioni come Bologna. I giocatori devono pensare di guardare avanti e credere nel loro allenatore, che è un leader. Può far ben, ma non è un percorso semplice“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: