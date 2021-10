ESCLUSIVA | Addio all’aereo personalizzato della Lazio: cambio di livrea in queste ore

La Lazio dovrà dire addio al suo aereo personalizzato dopo un solo anno dalla sua inaugurazione, la quale ebbe grande lustro considerando che si trattava del primo caso in Serie A di un aereo brandizzato completamente ad uso di una sola squadra per le trasferte. La compagnia aerea era la TayaranJet. Un’esperienza sicuramente “movimentata”, date le sterili polemiche nate nell’arco dell’anno attorno all’aereo. Esperienza che però, come raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, è già terminata per via del contratto scaduto con la compagnia e che nelle ultime settimane si era cercato di rinnovare poi senza successo. In queste ore l’aereo starebbe già nell’hangar per il cambio di colorazione. Questa è l’ultima foto fatta con la livrea biancoceleste:

