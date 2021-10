Giordano: “Inzaghi fa parte della storia della Lazio, mi auguro non ci sia neanche il minimo fischio. Inter? Gara dura, dobbiamo creargli difficoltà”

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e, per la Lazio, sabato alle ore 18:00, è in programma un big match dalle mille emozioni: allo Stadio Olimpico di Roma arriverà l’Inter e, di conseguenza, farà ritorno “a casa” il suo allenatore: Simone Inzaghi. Per il tecnico piacentino sarà la prima volta da avversario dei biancocelesti. In vista del match Lazio-Inter e del ritorno di Inzaghi a Roma, è intervenuto, ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio. Queste le sue parole: “Inzaghi fa parte della storia della Lazio, mi auguro non ci sia neanche il minimo fischio. Non poteva restare per tutta la vita alla Lazio, sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto ma questo non deve cancellare quanto fatto ed il legame che c’è con questi colori. Sarà una gara dura con l’Inter, arrivano i campioni d’Italia con le proprie certezze. Abbiamo però visto i nerazzurri in difficoltà in alcuni momenti anche con squadre inferiori alla Lazio. Siamo noi che dobbiamo creargli delle difficoltà, per loro non può essere una passeggiata. Mi preoccupa l’aspetto dei calci piazzati, la Lazio può andare in difficoltà con i loro specialisti. Qualcosa è chiaro che devi concedere, ma è fondamentale avere per tutta la gara la massima concentrazione ed attenzione. Sono gare in cui non puoi mai staccare la spina”.

