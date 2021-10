Lazio-Inter, l’arrivo di Inzaghi tra applausi e fischi. Lo striscione della Nord – FOTO E VIDEO

Il tanto atteso arrivo di Simone Inzaghi allo Stadio Olimpico di Roma. Una settimana di polemica, che ha visto una tifoseria spaccata a metà: chi riteneva giusto un omaggio all’ex giocatore e tecnico biancoceleste e chi non aveva digerito l’addio di questa estate ai colori della Prima squadra della Capitale. Al di là della discussione, in questo pre partita di Lazio-Inter, Inzaghi è stato accolto tra applausi e fischi e da uno striscione: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone“.

