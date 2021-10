SOCIAL | Lazio-Inter, le immagini di Lautaro che cerca di far cadere Immobile – VIDEO

Le polemiche di Lazio-Inter andranno avanti ancora per molto. La squadra nerazzurra ha reclamato la mancanza di sportività al momento del secondo gol della Lazio, ma adesso stanno circolando delle immagini che, al contrario, nessuno ha reclamato o commentato in termini di mancanza di sportività. Si tratta di Lautaro Martinez che in pieno recupero, da terra, cerca di colpire Immobile per farlo cadere, senza successo.

