Lazio-Inter, Dzeko torna sulla gara: “Meritavamo di più”

Dopo la vittoria in Champions League ottenuta contro lo Sheriff Tiraspol, l’attaccante nerazzurro Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove è tornato anche sulla sconfitta di sabato contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Meritavamo molto di più a Roma, ma l’importante è che poi ce ne sia un’altra in cui dare tutto come oggi. Abbiamo fatto bene dopo un solo punto in due partite in Champions“.

