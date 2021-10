Atp Anversa 2021, Jannik Sinner trionfa e conquista il titolo: battuto Schwartzman in due set

Termina il match tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman, valido per la finale dell’Atp di Anversa 2021. il giovane italiano batte in due set l’argentino (6-2;6-2), conquistando il titolo del torneo. Per lui ora, si fa sempre più vivo il sogno chiamato Atp Finals.

