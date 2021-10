EUROAVVERSARIE | Marsiglia, pari a reti bianche nel big match con il Paris SG. Monday night per Lokomotiv e Galatasaray

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Archiviata la terza giornata della fase a gironi di Europa League, con il pareggio per 0-0 tra Lazio e Marsiglia e la vittoria per 0-1 del Galatasaray in casa della Lokomotiv Mosca, si torna a giocare nei rispettivi campionati. In questa domenica, oltre che alla Lazio, uscita sconfitta con un sonoro 4-1 in casa dell’Hellas Verona, ha giocato anche una delle tre euroavversarie dei biancocelesti nel Girone E della competizione europea. Il Marsiglia, nell’undicesimo turno di Ligue 1 (campionato francese), ospitava al Vélodrome il Paris Saint Germain, in un vero big match da alta classifica: parigini in inferiorità numerica dal 57° per l’espulsione dell’ex Inter Hakimi, la squadra di Sampaoli non è riuscita a sfruttare la superiorità, concludendo il match, come a Roma contro la Lazio, con un pareggio per 0-0. Marsiglia che sale a 18 punti, quarto posto in classifica a -10 proprio dal Paris Saint Germain in testa con 28 punti.

Le altre due euroavversarie della Lazio in Europa League, ovvero Lokomotiv Mosca e Galatasaray, saranno impegnate domani, lunedì 25 ottobre, rispettivamente contro FC Sochi, in casa alle ore 18:00, e Besiktas, in trasferta alle ore 19:00.

