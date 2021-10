Atalanta-Lazio, Zenoni: “Due squadre che giocano bene a calcio. Biancocelesti alla ricerca della quadratura giusta”

Intervenuto ai microfoni d Lazio Style Channel, l’ex difensore dell’Atalanta Cristian Zenoni ha analizzato la sfida in programma oggi alle ore 15:00 tra i biancocelesti e i bergamaschi.

Queste le sue parole

“Atalanta e Lazio sono due squadre che giocano bene a calcio. Vedo in vantaggio i bergamaschi dato il valore che Gasperini è riuscito a fornire alla sue squadra. I nerazzurri optano per un grande pressing; Zapata è un calciatore fondamentale che, oltre a fare gol, aiuta la squadra a rimanere alta e poi va a segno.

Nella Lazio, invece, sono fondamentali i due interni di centrocampo per il gioco di Sarri, soprattutto Milinkovic. Il serbo è bravo sia in mezzo al campo che in fase offensiva. Servirà anche capire se Luis Alberto sarà della partita.

Il gioco dell’Atalanta non varia in base all’avversario, possono mutare gli interpreti, ma l’organizzazione rimane sempre la stessa. I biancocelesti hanno ancora degli alti e bassi, sono alla ricerca della quadratura giusta. Hanno comunque tutte le qualità per fare bene, di diritto entrano nel lotto di squadre che lotteranno per andare in Champions League. I nerazzurri, invece, sono sempre gli stessi rispetto al passato. Penso possa essere una bella sfida, vedremo una gara interessante perché entrambe le compagini mettono in mostra un bel calcio.

Non credo che l’Atalanta penserà alla sfida contro il Manchester, penserà solamente al match contro la Lazio. Credo che scenderanno in campo gli uomini migliori a disposizione di Gasperini”.

