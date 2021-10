Serie a 11a giornata| L’Inter batte l’Udinese con due gol di Correa

La partita delle 12:30 che ha aperto la domenica di Serie A, la quale si concluderà con Roma-Milan di questa sera, ha visto l’Inter vincere per 2-0 contro l’Udinese in casa. Dopo un primo tempo a porte inviolate, l’Inter ha preso fiducia e ha vinto con due gol dell’ex Lazio Joaquin Correa, anche lui sottotono per tutta la prima frazione di gara. Da annotare un gol annullato all’Udinese a 10 minuti dalla fine da parte di Deulofeu, fermato solo per un fuorigioco ad inizio azione.

