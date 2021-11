Marsiglia-Lazio, Felipe Anderson nel post-partita: “Dispiace pareggiare alla fine. Consapevoli di potercela giocare con tutti”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l’esterno della Lazio Felipe Anderson è intervenuto dopo il pareggio per 2-2 contro l’Olympique Marsiglia. Queste le sue parole:

“Siamo entrati e abbiamo sbagliato un po’ le pressioni e quello ci ha tolto un po’ di fiducia. Stiamo crescendo nel leggere la partita e nel cercare di adattarsi subito per non subire gol come stavamo per fare. Si vede che quel gol lì ci ha dato motivazioni in più. Il mister ci ha parlato, ci ha chiesto di fare ancora di più e di mettere a posto alcune cose che stavamo sbagliando. Nel secondo tempo si è visto, le pressioni erano nei tempi giusti e quello ha portato anche loro a sbagliare.

Dispiace prendere quel gol alla fine ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Ci ha chiesto di anticipare le uscite. Stavamo aspettando il pallone però abbiamo iniziato a rischiare un po’ di più e a salire come squadra. Questo ci ha dato vantaggio nel pressing e ci ha portato bene. Come ho sempre detto mi piace segnare tanto, soprattutto alla fine del primo tempo. È stato un gol importante che ha messo loro in difficoltà. Quello che conta è la vittoria, pure se non segno e la squadra vince sono più contento”.

