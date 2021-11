MOVIOLA | Rapuano gestisce bene un match tranquillo e senza episodi da VAR

Pomeriggio tranquillo e ben gestito dall’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Nessun impegno neanche per Massa al VAR, perché la supremazia nel risultato (3-0 finale) e nel gioco della Lazio non ha portato a grandi episodi arbitrali.

Il direttore di gara ha fischiato correttamente i calci di punizione a favore di entrambe le formazioni (7-14 i falli), nonché ammonito Gyomber, Cataldi ed Obi per quelli commessi tra primo e secondo tempo. Soltanto due i fuorigioco, entrambi commessi dalla Salernitana: i biancocelesti si sono trovati più spesso in area avversaria (17 tiri, 5 in porta contro gli 0 tiri nello specchio dei campani) ma non ci sono stati falli o tocchi di mano dubbi da parte dei granata.

