Galatasaray-Lokomotiv Mosca, da ripetere? Errori arbitrali, attesa la risposta della Uefa

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La partita di Europa League tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca ha suscitato diverse polemiche. Il match, giocato giovedì 4 novembre, è terminato in pareggio: 1-1, ma c’è qualcosa che non convince. Dopo essere stato ammonito due volte, Dmitri Zhivoglyadov non è stato espulso, infatti, l’arbitro Sandro Scharer non ha mandato anticipatamente negli spogliatoi il giocatore con un cartellino rosso, ma ha lasciato proseguire il gioco fino al triplice fischio. L’episodio ha scatenato le proteste dei tifosi del Galatasaray, che vorrebbero la ripetizione della gara, in caso la Uefa decidesse di rivedere il referto dell’arbitro. Sul report consegnato da Scharer a fine partita appare solamente la seconda ammonizione, ma non c’è traccia di quella del minuto 92.

Come riportato da goal.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: