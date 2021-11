Costacurta: “Sarri alla Juve ha vinto con una squadra che non era la sua, alla Lazio è diverso”

Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di SkySport e ha parlato in merito alla prossima sfida di Sarri contro la sua ex squadra, la Juventus. Ecco le sue parole: “Sarri è un ottimo allenatore, due anni fa ha fatto una scelta frettolosa in una squadra che non era la sua. Ora ha la società dalla sua e piano piano la squadra gli arriverà dietro. La Lazio arriverà molto vicina alle quattro che si qualificheranno per la Champions. Ha vinto il campionato alla Juventus perché aveva la squadra più forte, ma non ha vinto per sé stesso, sperava e pensava di influire molto di più nella società, nella squadra e nei tifosi”

