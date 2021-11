La Supercoppa Italiana non si giocherà in Arabia Saudita: ecco luogo e data

Niente Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La partita tra Inter e Juventus, che inizialmente era in programma a Rihad, si giocherà in Italia. Così ha decretato il Consiglio della Lega Serie A questa mattina, scegliendo lo stadio San Siro come luogo della partita che andrà in scema il prossimo 12 gennaio. E’ la seconda stagione in cui questo match si gioca in Italia. La scorsa stagione, infatti, il luogo scelto era stato il Mapei Stadium, lo stadio del Sassuolo. Im quella partita la Juventus si impose sul Napoli per 2-0 con le reti di Ronaldo e Morata per quello che è stato il primo dei due trofei vinti da Andrea Pirlo.

