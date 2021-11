Italia-Irlanda del Nord, Mancini: “Domani sfida delicata, ma dobbiamo giocare tranquilli”

Alla viglia della sfida contro l’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per analizzare l’incontro. A seguito del pareggio amaro procurato contro la Svizzera venerdì, l’allenatore ha chiesto tranquillità ai proprio giocatori nonostante la pressione per questa gara.

Queste le sue parole:

“Sarà una partita importante, non abbiamo cattivi pensieri. Dobbiamo fare la nostra gare e cercare di vincere. Loro qua hanno concesso poco a tutti. Dobbiamo essere veloci nel gioco con la palla a terra. Come ho detto, non sarà semplice. Tutto quello che questa squadra ha fatto nessuno lo pensava. Sappiamo che nel percorso ci sono momenti difficili, domani è un momento delicato, non si devono dimenticare cosa hanno fatto e giocare tranquilli. In queste partite danno sempre tutti il massimo, noi dobbiamo pensare a noi. La Nazionale italiana, come tutte le grandi nazionali,ha sempre una grande pressione. Dobbiamo solo rimanere concentrati, non è solo questione di fare tanti gol. Sarà una partita dura. L’ansia l’abbiamo avuta dopo il gol della Svizzera, ma poi abbiamo ripreso la partita dove c’è mancato solo il gol della vittoria. Non possiamo fare tanti pensieri, ma avremo comunque un esame di riparazione a marzo, anche se vogliamo assolutamente risolvere la pratica domani sera”.

SkySport.it

