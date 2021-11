CdS | Lazio, i numeri dicono che la strada è giusta

La Lazio di mister Sarri sta lavorando alla ricerca della continuità, intanto però i numeri premiano il tecnico ed il gruppo laziale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il confronto con l’ultima stagione di Inzaghi premia l’attuale allenatore laziale: dopo le prime 12 giornate, Sarri ha 3 punti in più (21 a 18) e una differenza reti di +6 e non -2. Al di là quindi di ogni paragone, la rivoluzione in atto sta procedendo anche a suon di numeri.

