Lazio Primavera, Shehu: “Osservo molto Milinkovic, mi dà tanti consigli. Spero di debuttare in prima squadra”

Ai microfoni di Lazio Style Channel , è intervenuto il centrocampista della Lazio Primavera Florent Shehu. Il fantasista franco-svizzero, affronterà con i suoi compagni, il Frosinone. Il match, scontro di vertice del Girone B del Campionato Primavera 2, si disputerà sabato alle ore 15.00 in terra ciociara. Queste le dichiarazioni del giovane calciatore biancoceleste allenato da Alessandro Calori:

“Oggi abbiamo svolto un allenamento lunghissimo, stiamo lavorando bene e si vede in campo. La partita con il Frosinone sarà la più importante del campionato, se vinceremo la sfida avremo la possibilità di staccarci da tutte le nostre avversarie. Posso giocare in diverse posizioni, penso di essere completo come calciatore. Il mio ruolo preferito però è quello di esterno di destra e di trequartista. Quando sono arrivato alla Lazio ero tra i più giovani, ora invece nella Primavera sono un punto di riferimento per il gruppo e devo dimostrare di essere un esempio per lo spogliatoio.

Ho iniziato a giocare in Svizzera, poi ho fatto un anno nel Barça prima di trasferirmi al Valencia e vivere altre esperienze al Basilea ed al Levante. Ho imparato molto dalle esperienze vissute in prima squadra, sono cresciuto sul piano mentale. Mi ispiravo a Correa in passato, ora osservo molto Milinkovic, mi dà tanti consigli. Quest’anno il nostro obiettivo è vincere il campionato, lavoriamo ogni giorno per questo. Il mio obiettivo è dare il massimo con la Primavera e magari un giorno debuttare in prima squadra”.

