Calciomercato Lazio, i biancocelesti pensano a Milinkovic-Savic tra i pali: i dettagli

La Lazio è già proiettata ai nuovi innesti da regalare a Maurizio Sarri già dalla sessione di gennaio, in modo da rafforzare una rosa attualmente in emergenza per i troppi infortuni. Igli Tare è alla ricerca soprattutto di un centravanti che funga da vice-Immobile, mentre verrà tesserato Kamenovic per la corsia sinistra. C’è da risolvere però anche la questione portieri, in quanto sia Strakosha che Reina sono in scadenza, con la Società che riflette sulla loro situazione, e nel frattempo si guarda intorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i possibili nomi per la porta è spuntato quello di Vanja Milinkovic-Savic, portiere attualmente in forza al Torino. Lui e il fratello Sergej, si sono sempre ritrovati contro sul campo, tranne in Nazionale con la quale pochi giorni fa sono riusciti insieme a qualificarsi per i Mondial in Qatar 2022. Chissà se i due serbi riusciranno a lottare per gli stessi colori, anche in Serie A.

