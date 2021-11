Lazio-Juventus, le probabili formazioni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A torna a scendere in campo. All’Olimpico, nel tredicesimo turno di campionato, la Lazio ospita la Juventus. L’appuntamento, in cui si ritroveranno contro Sarri e Allegri, è fissato alle ore 18.00. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Ramos, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Pedro, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

All. Massimiliano Allegri

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: