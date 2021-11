Lazio-Juventus, Pedro: “Sfida difficile, ma l’abbiamo preparata bene. Qui sono felice, Sarri un allenatore top”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A poche ore dalla sfida casalinga della Lazio contro la Juventus, la Società biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito web il match program dell’incontro. All’interno, sono presenti anche alcune dichiarazioni rilasciate da Pedro, che questo pomeriggio in occasione della gara contro i bianconeri, avrà il compito di non far rimpiangere l’assenza di Immobile sostituendolo nel ruolo di falso nueve.

Queste le sue parole:

Arriva la Juventus, che partita ti aspetti?

“Sarà una gara difficile contro una squadra forte, mi aspetto una sfida tosta. L’abbiamo preparata bene durante queste due settimane, dobbiamo cercare di ottenere tre punti che per noi sarebbero molto importanti”.

Sembri giocare nella Lazio da anni: ti ha sorpreso questo impatto?

“È stata una piacevole sorpresa: mi trovo molto bene con tutti i miei compagni, sia dentro che fuori dal campo e sono molto felice di questo”.

C’è un tuo compagno di squadra che, visto da vicino, non pensavi fosse cosi forte?

“Conoscevo praticamente già tutti prima di arrivare qui. Quest’anno c’è Cataldi che sta facendo benissimo: ha una buona tecnica ed è fondamentale per noi. Poi ce ne sono tanti altri, come Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic e Luiz Felipe. Abbiamo una squadra molto importante, che ha le potenzialità per fare bene. Sono contento di questo perché lavoriamo sempre per andare avanti.”

Quanto è speciale Sarri per te?

“Conosco da tempo il mister, con il suo staff lavora bene a livello tattico e tecnico, ha sempre le idee chiare su cosa farci fare con o senza palla. Ama difendere alto e la squadra sta lavorando e capendo la sua idea di gioco. Parliamo di un grande allenatore, un top, ed anche una brava persona. Ho la fortuna di conoscerlo dai tempi del Chelsea e sto cercando di sfruttare al meglio quel periodo per fare sempre meglio”

Due partite contro la Juventus, la prima con il Barcellona nella finale di Champions Leaque del 2015: entri nel recupero e regali l’assist del 3-1 a Neymar.

“Si ricordo con grande piacere quel giorno, quando vincemmo l’ultima Champions nella storia del Barcellona, Entrai nel finale e pochi secondi dopo riuscii a servire a Neymar la palla del 3-1, che chiuse la partita, Fu un momento bellissimo”.

Di seguito il match program completo condiviso dalla Lazio:

Match program LAZJUV

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: