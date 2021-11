FORMELLO | Ripresa allenamenti: testa alla sfida con la Lokomotiv

Riprendono gli allenamenti al centro sportivo di Formello. I biancocelesti si sono divisi in due gruppi. I titolari contro la Juventus hanno svolto un lavoro di attivazione a parte, mentre chi non ha giocato ha affrontato un lavoro di forza, seguito da delle esercitazioni sui tiri in porta. Successivamente si sono giocate due partitelle: la prima tra i titolari, la seconda tra le riserve. Ciro Immobile ha preso parte ad entrambe le partitelle, senza però completare la seconda. Assenti Marusic (Covid), Acerbi, Milinkovic, Pedro.

