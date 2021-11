Leggo | Lazio, il via libera è arrivato ieri mattina: Ciro Immobile è guarito

Il via libera è arrivato ieri mattina: Ciro Immobile è guarito. Può tirare un sospiro di sollievo Maurizio Sarri che senza il suo bomber non può proprio stare. Il semaforo verde è arrivato dopo i controlli alla clinica Paideia che hanno evidenziato il «riassorbimento dell’edema» come ha sottolineato il responsabile dello staff medico della Lazio il dottor Rodia: «La lesione è evoluta favorevolmente – ha spiegato a Lazio Style Radio –. In questi due allenamenti riporteremo il giocatore al livello dei compagni per la così detta riatletizzazione». Adesso starà al giocatore capire se potrà rientrare già nella trasferta di Europa League a Mosca contro la Lokomotiv (dove però ci saranno temperature molto basse che in genere sono sconsigliate per chi esce da un infortunio muscolare) o se dovrà attendere la gara del Maradona contro il Napoli in campionato anche perché era stato lo stesso attaccante domenica a Formello a mostrare grande cautela: «Non vorrei fermarmi di nuovo – aveva spiegato – e quindi ci sta un po’ di cautela». Il suo recupero in ogni caso sarà fondamentale per la squadra biancoceleste che senza il suo bomber non segna ma soprattutto non vince. A Formello intanto lavoro differenziato per i titolari contro la Juventus, Immobile ha svolto prima un allenamento blando, poi ha giocato circa 10′ di partitella una conferma della quasi piena ripresa dell’attaccante. Assenti Acerbi, che ha una contrattura al flessore, Milinkovic e Pedro, che hanno bisogno di rifiatare, e Marusic bloccato in Serbia a causa della positività al Covid: ha fatto un altro tampone e qualora risultasse negativo rientrerà a Roma e svolgerà le visite di idoneità. Presto per parlare di formazione ma giovedì in Europa Sarri medita un ampio turn over anche in vista del big match contro il Napoli: possibile spazio dunque a Leiva e Basic, in avanti tutto dipenderà da Immobile. Leggo\Enrico Sarzanini

