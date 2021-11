CdS | Lokomotiv, allenamento in ritardo per studiare la Lazio

Lezioni extra: la squadra russa dedica molto più tempo del solito per studiare i biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’analisi è stata talmente profonda da far slittare l’allenamento della Lokomotiv. Gisdol, l’allenatore della squadra russa, subentrato a Nikolic a inizio ottobre, incontrerà per la prima volta Sarri ed è intenzionato a fare bene. In conferenza stampa ha parlato delle qualità importanti della Lazio, senza soffermarsi sui singoli giocatori.

