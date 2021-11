Napoli-Lazio, Colonnese: “I biancocelesti sono in evoluzione. Negli scontri diretti si sono dimostrati forti”

In vista di Napoli-Lazio, il doppio ex Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole:

“Ieri la Lazio ha fatto una buona gara vincendo meritamente. Superare il turno è un ottimo traguardo, i biancocelesti avevano questo obiettivo. La Lokomotiv Mosca in passato ha disputato la Champions, ma in questa stagione ha avuto un rendimento negativo. La sorpresa del girone è il Galatasaray, quello della Lazio era un gruppo difficile che i capitolini hanno superato bene. La Lazio è una squadra in evoluzione. È arrivato un allenatore nuovo con idee difensive molto valide. In Europa League queste idee stanno portando frutto, in campionato ancora non del tutto, ma il tempo sorriderà a Sarri. L’impegno con il Napoli? Serve essere preparati per giocare ogni tre giorni. Domenica si vedrà una Lazio concentrata e solida, vedremo una bella gara contro un Napoli forte che però dovrà fare i conti con alcune assenze. La Lazio al completo negli scontri diretti si è sempre dimostrata forte. Quando un difensore affronta Immobile è cosciente che si tratta di un calciatore che non ti perdona. Non sarà semplice per la difesa del Napoli fronteggiare il miglior centravanti del momento, così come per lo stesso attaccante laziale che sfiderà una retroguardia molto preparata”.