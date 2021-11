Primavera 2| Lazio-Benevento, le pagelle: Furlanetto protagonista in negativo. Crespi e Bertini non incidono

Furlanetto 4,5: Prestazione fortemente condizionata dall’evidente errore arrivato in occasione del gol del Benevento. Viene poi chiamato poche volte in causa

Floriani 6: Senza infamia e senza lode la prestazione del terzino destro ormai presenza fissa nello scacchiere di Calori. Si porta spesso avanti peccando talvolta di egoismo

dal 63′: Pollini 6. Buona fase di copertura. Prova di cross nel finale, dando il suo supporto in fase offensiva

De Santis 6: Buona prova del centrale, attento in fase di copertura e bravo a far rischiare poco la sua squadra

Adeagbo 6,5: Prova discreta anche da parte sua, bravo ad impostare in occasione del primo possesso

Ruggeri 6: Buone le coperture da parte del terzino sinistro, risorsa importante a livello tattico in fase di possesso.

Adjaoudi 6,5: La sua presenza in fase di costruzione è fissa. Bravo a crearsi gli spazi, giunge alla conclusione più di una volta senza trovare la porta.

dal 63′: Schuan 6. Buona prova a supporto delle avanzate biancocelesti.

Bertini 5,5: Sbaglia il rigore valevole per riequilibrare la gara. Gioca bene qualche pallone e prova a farsi vedere in avanti. Pecca in concretezza

Ferro 6: Ottimo collante tra difesa e centrocampo, buona copertura e gestione palla. sbaglia qualche uscita permettendo agli avversari di concludere.

Troise 5,5: Poche occasioni per mettersi in mostra. dal 76′ Castigliani S.V.

Tare 5,5: Corre molto, tenta di liberare gli spazi e lavora molto di sponda, il suo forte. Perde qualche pallone, ma la sua presenza in avanti si avverte. dal 63′: Marinacci 6. Presenza a supporto del terzino sulla sinistra. Non riesce a pesare sulla gara

Crespi 5,5: Si vede poco in avanti. Tenta qualche scatto ma nulla di più. I suoi gol sono mancati oggi

dal 93′ Riosa S.V.

All. Calori 5,5: La formazione schierata, con due punte in avanti, non ha dato l’esito delle scorse partite. I cambi non riescono ad incidere in una partita da 0-0

