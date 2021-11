EUROAVVERSARIE | Il Galatasaray non va oltre il pareggio. Stasera è il turno del Marsiglia, domani tocca alla Lokomotiv Mosca

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Dopo le vittorie della Lazio (0-3), sul campo della Lokomotiv Mosca, e del Galatasaray (4-2), in casa contro il Marsiglia, nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League proprio biancocelesti e giallorossi si giocheranno la testa del Girone E. Alla squadra di Maurizio Sarri servono i tre punti, mentre a quella di Fatih Terim basta anche un pareggio. Nell’attesa che arrivi il 9 dicembre, giorno della sfida, si torna in campo nei rispettivi campionati. In questa domenica, oltre alla Lazio che scenderà in campo questa sera contro il Napoli, anche due euroavversarie dei biancocelesti giocano nei rispettivi campionati: il Galatasaray, da pochi minuti, ha concluso la gara in trasferta contro lo Yeni Malatyaspor, valevole per il 14 turno del campionato turco. Il match si è chiuso con un pareggio a reti bianche, uno 0-0 che serve a poco per i giallorossi, continuando a perdere terreno dal Trabzonspor capolista. Il Galatasaray, a quota 22 punti, occupa l’ottavo posto, con 14 punti di ritardo dalla testa della classifica.

Questa sera invece scenderà in campo il Marsiglia: alle 20:45, la squadra di Jorge Sampaoli, ospiterà allo Stadio Vélodrome il Troyes in piena lotta per non retrocedere. L’ultima euroavversaria della Lazio a scendere in campo nel turno di campionato sarà la Lokomotiv Mosca, impegnata domani pomeriggio in casa dell’Arsenal Tula. Fischio d’inizio alle ore 17:00.

