CdS | Lazio, ora serve un passo in avanti di Lotito sul mercato

La Lazio fatica a trovare la continuità necessaria ed ora il tecnico si aspetta anche una mano dalla società per iniziare a pianificare a lungo termine. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri chiede al presidente ed al ds rinforzi anche a gennaio. Nella sessione di mercato invernale servono un terzino sinistro ed un vice Immobile, poi in estate si parlerà di rivoluzione. Occorrono giocatori in grado di assimilare velocemente le idee dell’allenatore e che abbiano anche resistenza fisica. Il progetto Lazio-Sarri è iniziato mesi fa e per mettere basi forti per un futuro importante servirà lavorare tutti insieme nell stessa direzione, partendo anche da qualche innesto in grado di completare la rosa.

