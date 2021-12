45 anni fa ci lasciava il “Maestro” Tommaso Maestrelli: parte integrante della storia della Lazio

Simbolo di quella lazialità ricordata sempre con orgoglio e affetto: Tommaso Maestrelli è senza dubbio uno dei personaggi più importanti e più amati della storia della Lazio. Sono passati 45 anni da quel tragico 2 dicembre del 1976 in cui , prematuramente, ci lasciava l’allenatore della Lazio del primo, indimenticabile, scudetto. Non mancano dimostrazioni d’affetto neanche a distanza di tempo, perché il nome del Maestro è uno di quelli incisi nella storia ultracentenaria della prima squadra della capitale. Il suo glorioso cammino fino alla conquista di quell’indimenticabile titolo rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi laziali, che con cura tramandano questo racconto anche ai più giovani che non hanno vissuto l’età del Maestro, di Chinaglia e di tutta la banda di “folli” che in campo si batteva esclusivamente per l’aquila sul petto. Oggi, come 45 anni fa, Tommaso Maestrelli è sicuramente nel cuore di tutti i laziali che lo ricordano sempre e oggi in modo particolare.

