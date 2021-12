Stefano De Grandis nel pre partita: “ Date tempo a Sarri”

Stefano De Grandis è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Udinese. Le sue parole:

«Due sconfitte consecutive ridimensionano le aspettative e la classifica. La Lazio ha preso delle batoste in trasferta perchè quando il centrocampo della Lazio viene attaccato va in difficoltà a causa della poca mancanza di filtro. Sarri comunque ha chiesto pazienza ed è giusto dargliela perchè un maniaco come lui deve poter lavorare con tranquillità».

