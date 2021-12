CdS | Lazio, un secondo di troppo – FOTO

Sotto la pioggia dell’Olimpico Arslan ha confezionato la beffa, rovinando la rimonta della Lazio: 4-4 al 99’ infilando l’incrocio sulla punizione battuta all’indietro da Forestieri e concessa per un’ingenuità di Zaccagni. Tutti dentro l’area, piazzati male, gli uomini di Sarri, lasciando libero il tedesco e con Reina a guardare come al solito. È finita in rissa, Acerbi e Soppy a cercarsi. Wallace espulso da Piccinini. L’ultima pagina ha cancellato una rincorsa piena di cuore. Erano stati i giocatori di maggiore personalità, trascinati da Immobile, a scuotere la Lazio e provare a trascinare Sarri fuori dalla crisi dopo un primo tempo inguardabile. Non ci sono riusciti per un soffio. Alla fine però i rimpianti sono anche di Gotti. Un po’ come ai tempi di Maestrelli, la Lazio è rientrata in anticipo dall’intervallo e ha tirato fuori gli attributi reclamati dalla Curva. Dopo la rimonta, sette minuti di recupero prolungati a nove. Fatale l’intervento di Zaccagni, decisivo il destro di Arslan. Corriere dello Sport

