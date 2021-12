“La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che sceglie te” F. Pulici

Visto il periodo non proprio positivo che sta attraversando la Lazio di Sarri, questa frase rispecchia al meglio ciò che i tifosi chiedono ai giocatori. “La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che sceglie te“, una frase motivazionale da installare nello spogliatoio dello stadio Olimpico. La frase è stata scelta tramite una votazione aperta dalla società in collaborazione con binance e che i tifosi hanno potuto votare insieme ad altre fino alla giornata di oggi.

La frase è stata detta da Felice Pulici, storico giocatore della Lazio di Maestrelli e da oggi verrà letta dai giocatori ogni qualvolta raggiungeranno gli spogliatoi dello stadio

🦅 On Binance you have chosen “Lazio gets inside you, catches you, she chooses you” Felice Pulici as a motivational phrase to be included in the dressing room of the Olympic Stadium.

See you in the next polls!

Qui per iscrivervi su Binance ➡️ https://t.co/CjJrmMibM8 pic.twitter.com/CKwnUlQFJW

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 3, 2021