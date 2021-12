Sampdoria-Lazio, espulso Milinkovic: salterà il Sassuolo

Doppia ammonizione che costa caro a Sergej Milinkovic–Savic. Il primo cartellino è stato estratto da Fabbri per un fallo del Sergente su Augello. Il secondo è arrivato invece dopo le continue proteste del numero 21 biancoceleste. Oltre a lasciare la sua squadra in dieci per circa venti minuti, salterà ovviamente anche la prossima partita, in programma domenica prossima, alle ore 18.00, contro il Sassuolo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: