Il Real Valladolid continua a pensare a Denis Vavro per rinforzare la difesa

Il Real Valladolid vuole rinforzare la rosa nel mercato invernale, e oltre a un’ala che può giocare sulla fascia sinistra, vuole anche migliorare la difesa, poiché Pacheta ha capito che è uno dei reparti che ha sofferto di più in questa stagione. Uno dei calciatori di cui si fa ancora il nome, già sondato in estate, è Denis Vavro, difensore centrale slovacco della Lazio.

Il difensore 25enne non ha ancora esordito quest’anno nel campionato italiano e il suo agente sta cercando di trovargli una squadra per gennaio. Il Real Valladolid lo ha ancora in agenda, ma anche Huesca e Almería potrebbero muoversi nei prossimi giorni per cercare il difensore. Affinché Denis Vavro raggiunga Valladolid dovrebbe prima abbandonare la linea difensiva Diogo Queirós, scomparso dalle formazioni di Pacheta in campionato da più di un mese. Lo riporta pucelafichajes.com.

