Lazio-Galatasaray, Ledesma: “Vincere ed arrivare primi sarebbe molto importante a livello motivazionale. Ai biancocelesti serve continuità”

Intervenuto ai microfoni di SkySport, l’ex giocatore della Lazio Cristian Ledesma ha parlato del percorso europeo dei biancocelesti, che questa sera affronteranno l’ultima gara decisiva per il Girone E di Europa League contro il Galatasaray.

Queste le sue parole:

“Stasera ci sono tanti motivi per cui la Lazio debba fare bene. Quello a cui do più importanza io è la continuità. Questo aspetto può essere curato solamente attraverso gli allenamenti, ma ovviamente trovare tre punti stasera darebbe un’iniezione di fiducia enorme. A livello motivazionale sarà quindi molto importa vincere ed arrivare primi, sopratutto farlo in questo girone che non era facilissimo. È fondamentale dare dunque continuità ai risultati ed anche alle prestazioni, sia per l’allenatore che per i giocatori.”

