GdS | Europa League, rivali top per la Lazio

Juve e Inter agli ottavi di Champions, anche la Roma negli ottavi di Conference League ,tutto da decidere invece in Europa League: con il nuovo regolamento, infatti, Atalanta, Lazio e Napoli devono giocarsi la qualificazione nei playoff. E lo scenario non è dei più rassicuranti. Appuntamento lunedì al sorteggio di Europa League e Conference. Quest’anno il format di Europa League è cambiato. L’anno scorso c’erano i sedicesimi di finale. Adesso chi arriva primo nel gruppo si qualifica direttamente agli ottavi. Le seconde invece sono obbligate agli spareggi con le terze di Champions che retrocedono in questa coppa. Per cui Lazio (2 a alle spalle del Galatasaray) e Napoli (2° dietro allo Spartak) dovranno affrontare, tra il 17 e il 24 febbraio, una sfida molto complicata. Il rivale preferibile è senza dubbio lo Sheriff: in dal gruppo dell’Inter, che sembra aver esaurito l’effetto sorpresa. Zenit e Lipsia sono avversarie alla portata di Sarri e Spalletti. Da evitare assolutamente il Barcellona, in crisi quanto si vuole ma squadra di coppe; il Borussia Dortmund di Haaland; il Porto difficile da affrontare per tutti; e il Siviglia che ha vinto quattro delle ultime otto finali. Sorteggio da brividi. Gazzetta dello Sport.

