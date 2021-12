La Repubblica | Un altro ko. Sarri attacca: “Non ci siamo”

Sesta sconfitta in serie A per la Lazio: dopo il vantaggio di Zaccagni viene rimontata dal Sassuolo grazie alle reti di Berardi e Raspadori. E’ il quinto ko in campionato su 7 partite (dal 2016) senza Milinkovic e Luis Alberto; con Akpa Akpro, Cataldi e Basic la Lazio non gira, non si rende quasi mai pericolosa. I numeri parlano chiaro: 16 tiri, di cui 6 in porta per il Sassuolo; 6, di cui 2 in porta, per la Lazio. I numeri post Europa League sono da incubo: si è vinto una sola volta, un solo pareggio e 4 sconfitte. Per non parlare dei dati della difesa, che ha subito gol in tutte le ultime 13 trasferte, ha fatto peggio solo lo Spezia (18). La traversa di Basic sul finale farebbe pensare alla sfortuna, ma Sarri non è d’accordo: “La sfortuna? Solo sull’andamento della partita, con i due cambi forzati di Pedro e Zaccagni, ma non sul risultato: abbiamo preso il gol del 2-1 a 20′ dalla fine con Acerbi nell’area opposta.” I cambi non migliorano la situazione, solo Muriqi ha inciso sul match, prendendo il fallo che ha costretto Ayhan all’espulsione. Zaccagni di nuovo migliore in campo, stavolta è arrivato anche il gol. Sono da valutare le sue condizioni, così come quelle di Pedro. Lo riporta La Repubblica.

