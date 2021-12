ANSA | Salernitana, nessuna offerta d’acquisto: il club è a rischio retrocessione

Secondo quanto ripotato dall’ANSA, non ci sono novità in merito all’acquisizione della Salernitana da parte di nuovi acquirenti. Il passaggio dal Trustee ad una nuova proprietà del club non è stato ancora effettuato ed al momento non sembra nemmeno esserci trattative in corso. Se entro il 31 dicembre non ci sarà una proposta d’aquisto, che farebbe prorogare il termine di altri 45 giorni, la Società rischierebbe l’esclusione dalla Serie A.

