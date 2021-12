Lazio-Genoa, Felipe Anderson nel post-partita: “Parliamo tanto col mister, stiamo trovando serenità. E’ stato facile servire Pedro”

La Lazio torna alla vittoria anche senza Immobile. I biancocelesti hanno vinto 3-1 contro il Genoa e protagonista è stato anche Felipe Anderson, che ha servito un bell’assist per il primo gol, firmato da Pedro. Il brasiliano, dopo la partita, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Nella mia carriera do sempre il massimo, anche se non segno tanto. Davanti dobbiamo segnare, fare dribbling, prendere falli, ma l’importante è vincere e fare punti, è importante il collettivo. Se uno sta bene, si esalta il gruppo. È stato facile servire Pedro, era al posto giusto. Noi lavoriamo sempre con la consapevolezza che è un progetto nuovo e diverso per tutti, ma stiamo lavorando da tanto e parliamo sempre col mister e il suo staff. È importante seguirlo e prestare attenzione, in modo da essere sempre pronti in ogni ruolo. Stiamo provando a essere più solidi, adesso prendiamo gol alla fine, prima lo prendevamo all’inizio: dobbiamo trovare il nostro gioco, stiamo parlando di più e cresceremo, stiamo trovando serenità. La strada è difficile, ma quando rimaniamo solidi i risultati arrivano.”

