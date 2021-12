Leggo | Lazio, a Venezia senza Immobile per evitare di fare splash: Sarri vuole i tre punti

La Lazio cerca a Venezia (alle 16,30 su Dazn) una vittoria che le consenta di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Al Penzo, con oltre 2500 tifosi al seguito, Sarri dovrà però fare a meno di Immobile fermato dal Covid ed è intenzionato a rilanciare lo stesso tridente che ha steso il Genoa nell’ultima gara vinta all’Olimpico: Anderson punta centrale con Pedro e Zaccagni. Out Hysaj, che ha saltato la rifinitura per un affaticamento all’adduttore della coscia destra, torna Lazzari dall’inizio con Marusic sempre a sinistra. Unico dubbio a centrocampo con il ballottaggio tra Luis Alberto, favorito, e Basic, Cataldi sarà in regia con Milinkovic a completare il reparto. Intanto arriva un’indiscrezione da Formello che riguarda proprio Immobile: in autoisolamento dopo che la moglie Jessica la scorsa settimana aveva scoperto di essere positiva, i tamponi ai quali si era immediatamente sottoposto avevano dato esito negativo motivo per il quale erano in molti a spingere per farlo giocare contro il Genoa, è stato lo staff medico a sconsigliare fortemente l’utilizzo rimandando ogni eventuale decisione al tampone di ieri che poi ha dato esito positivo. Per fortuna di Sarri il fatto che Immobile sia rimasto in isolamento a casa per la positività della moglie ha fatto sì che non ci fossero ricadute sul gruppo squadra che non è stato sottoposto a nessun controllo particolare se non a quelli di rito che ci sarebbero stati in ogni caso. Leggo\Enrico Sarzanini

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: