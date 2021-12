La curva Nord, dona i regali raccolti all’Ospedale Bambino Gesu

Gli Ultras Lazio, la scorsa settimana avevano di fatto aperto una raccolta giocattoli, per i bambini più bisognosi dell’Ospedale Bambino Gesu.

Tante persone, di qualsiasi età si era fermata per lasciare un dono, come testimoniato nei giorni scorsi.

Oggi, in quello che di fatto è il giorno che precede la Vigilia di Natale, i ragazzi del tifo organizzato della Nord, hanno consegnato i regali all’ospedale.

Ecco la foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdn_official)







